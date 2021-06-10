Сейм Латвії в четвер дав згоду на проведення обшуків і арешт депутата Яніса Адамсонса за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє місцевий телеканал LSM.

“За” проголосували 69 парламентаріїв, п’ять – проти, ще четверо утрималися.

З проханням дати згоду на обшук і арешт Адамсонса в сейм Латвії звернулася Генеральна прокуратура країни. Депутата запідозрили в передачі інформації в Росію.

Голова комісії Сейму з нацбезпеки Маріс Кучінскіс заявив, що в справі Адамсонса є серйозні докази, які показують виправданість підозр.

Про яку саме інформацію йдеться, не уточнюється. Генпрокуратура також поки не коментує підозри на адресу депутата.

Сам Адамсонс всі звинувачення відкидає. На засіданні Сейму він сказав, що не уявляє, в чому його можна звинуватити. Політик заявив, що про кримінальний процес він дізнався від журналістів.

За інформацією агентства Delfi, Адомсонс народився у 1956 році в селищі Турки Прейльский району, Латвійської РСР, а навчався у Київському вищому військово-морському політичному училищі. З 1979 по 1991 рік служив на Далекому Сході на прикордонних сторожових кораблях (ПСКР) в різних посадах – від заступника по політичній роботі командира ПСКР до командира корабля. У серпні 1991 року подав рапорт про звільнення з прикордонних органів СРСР і поїхав до Латвії. Там був спочатку командувачем Держприкордонслужби, а потім став міністром внутрішніх справ країни. Був депутатом 6-го і 7-го сеймів Латвії. У 2009 році обирався депутатом Ризької думи. Депутатом нинішнього, 10-го сейму Латвії є з жовтня 2010 року.