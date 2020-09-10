Парламент Литви вперше офіційно назвав Світлану Тихановську законним президентом Білорусі у прийнятій резолюції проти союзу Росії з республікою.

Відповідна резолюція опублікована на сайті Сейму.

У своїй резолюції сейм закликає міжнародну спільноту підтримати вимогу Тихановської та створеної нею Координаційної ради про проведення нових, прозорих і демократичних парламентських і президентських виборів в країні.

При цьому Тихановську в документі названо “обраним лідером білоруського народу”, а її й КР — “єдиними законними представниками білоруського народу”.

Сейм також закликає не підтримувати будь-які дії Олександра Лукашенка, якого називають “незаконним лідером”.

“Закликаємо оцінювати будь-які дії незаконного лідера Білорусі Олександра Лукашенка у внутрішній і зовнішній політиці, спрямовані на легітимацію його правління і укладення нових міжнародних угод з Росією, що обмежують суверенітет білоруського народу, як злочин проти його народу”, — йдеться в резолюції.

Литовський парламент також закликає вимагати від Росії не втручатися у внутрішню і зовнішню політику Білорусі, не підтримувати дії нелегітимного лідера Білорусі в спробах укладення нових транскордонних угод, що обмежують суверенітет білоруського народу.

Депутати виступають за додаткові санкції проти Російської Федерації та оточення Лукашенка в разі спроби “незаконним шляхом обмежити суверенітет країни проти волі білоруського народу”.

Як Литва раніше реагувала на події в Білорусі?

10 серпня міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

11 серпня Литва заявила, що через протести в Білорусі та тиск влади готова надати притулок місцевим опозиціонерам. Того ж дня Тихановська виїхала з країни і досі знаходиться в Литві. Загалом Литва надала політичний притулок щонайменше 11 громадянам Білорусі.

14 серпня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі й у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.

20 серпня у Литві підготували список санкцій стосовно білоруських посадових осіб, серед них був Лукашенко. Вже 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка і ще 29 білоруських чиновників.