Сейм Литви у вівторок, 18 серпня, на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, згідно з якою президентські вибори в Білорусі не визнаються легітимними, і закликав запровадити санкції стосовно посадових осіб цієї країни.

Про це повідомив у своєму Twitter очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

“Сьогодні парламент Литви одностайно ухвалив резолюцію про відмову визнати результати виборів у Білорусі й Олександра Лукашенка законним президентом, закликав до вільних і демократичних виборів і введення санкцій стосовно осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і немислиму жорстокість”, – зазначив Лінкявічюс.

Як повідомляється на сайті Сейму Литви, резолюція “Про ситуацію в Республіці Білорусь після сфальсифікованих президентських виборів” була ухвалена 120 голосами. Ніхто з депутатів не висловився проти, двоє утрималися.

Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в’їзд і заморожування коштів.

“Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результати виборів 9 серпня. Ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь. Ми вимагаємо нових, прозорих парламентських і президентських виборів відповідно до демократичних процедур. Ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію. Ми закликаємо ввести персональні санкції стосовно всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всіх, хто несе відповідальність за порушення прав людини. Ми також закликаємо Європейський Союз ввести обмежувальні заходи не лише у вигляді заборони на в’їзд, але і заморожування активів цих осіб”, – зазначив депутат Сейму, один із ініціаторів резолюції Жигімантас Павільоніс.

Члени Сейму закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції та громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод у Білорусі, повідомляє видання Delfi.

Крім того, в резолюції пропонується: виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі; скликати надзвичайне засідання Ради голів країн ЄС для обговорення ситуації в цій країні (в тому числі питання про ембарго на поставки електроенергії з БелАЕС).

Резолюція адресована керівникам Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.