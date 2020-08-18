Про це повідомив у своєму Twitter очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
“Сьогодні парламент Литви одностайно ухвалив резолюцію про відмову визнати результати виборів у Білорусі й Олександра Лукашенка законним президентом, закликав до вільних і демократичних виборів і введення санкцій стосовно осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і немислиму жорстокість”, – зазначив Лінкявічюс.
Як повідомляється на сайті Сейму Литви, резолюція “Про ситуацію в Республіці Білорусь після сфальсифікованих президентських виборів” була ухвалена 120 голосами. Ніхто з депутатів не висловився проти, двоє утрималися.
Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в’їзд і заморожування коштів.
“Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результати виборів 9 серпня. Ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь. Ми вимагаємо нових, прозорих парламентських і президентських виборів відповідно до демократичних процедур. Ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію. Ми закликаємо ввести персональні санкції стосовно всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всіх, хто несе відповідальність за порушення прав людини. Ми також закликаємо Європейський Союз ввести обмежувальні заходи не лише у вигляді заборони на в’їзд, але і заморожування активів цих осіб”, – зазначив депутат Сейму, один із ініціаторів резолюції Жигімантас Павільоніс.
Члени Сейму закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції та громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод у Білорусі, повідомляє видання Delfi.
Крім того, в резолюції пропонується: виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі; скликати надзвичайне засідання Ради голів країн ЄС для обговорення ситуації в цій країні (в тому числі питання про ембарго на поставки електроенергії з БелАЕС).
Резолюція адресована керівникам Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.
- Влада в Ірландії та Канаді також заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Раніше депутати Європейського парламенту повідомили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.