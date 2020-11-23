Сейм Литви на тиждень призупинить роботу через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це заявила спікер литовського парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен, повідомляє LRT.

“З огляду на погіршення епідемічної ситуації, ми вирішили призупинити засідання після цього вівторка і зробити перерву у роботі Сейму на тиждень”, – сказала вона.

Роботу Сейму призупинять на тиждень, з середи, 25 листопада, і до 3 грудня. Через відсутність закону, який би дозволив Сейму дистанційну роботу, у парламенті не відбуватимуться пленарні засідання, не буде прийнято жодного закону, а інші заходи будуть призупинені.

Чміліте-Нільсен додала, що поки про нові випадки зараження коронавірусом серед депутатів не повідомлялося, однак збільшилась кількість тих, кому довелося самоізолюватися.