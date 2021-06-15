Парламент Литви ухвалив резолюцію, у якій нагадав про необхідність вимагати від Росії відшкодування збитку від окупації.

Про це йдеться на сайті Сейму Литви.

Резолюцію присвячено 80-й річниці червневої депортації 1941 року, коли влада СРСР примусово депортувала в Сибір та інші регіони жителів Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, України та Молдови.

Також у резолюції згадують, що тоді ж у Литві нацисти почали проводити геноцид литовських євреїв, що підготувало ґрунт для масових убивств і насильства та призвело до смерті значної частини єврейської громади.

“Цією постановою в Сеймі ми вшанували пам’ять жертв тоталітарних режимів, литовців і литовських громадян усіх національностей під час півстолітньої радянської окупації, а також тих, хто не співпрацював із радянськими та нацистськими окупантами, не порушував принципів людяності, ризикував життям заради відновлення незалежності й державності Литви, не піддавався гніту радянської окупації”, – сказала голова литовської комісії з боротьби за свободу й історичної пам’яті Пауле Кузьміцкене.

Міністр нацоборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що ця резолюція особливо важлива у зв’язку з дезінформацією з боку пропагандистів РФ і спроб Росії переписати історію.

У цій резолюції члени Сейму заохочують посилення положень громадянства, патріотизму та волі протистояти в дошкільній, формальній та неформальній освіті.

У резолюції також ідеться про необхідність вимагати компенсацію за збиток від окупації з боку Російської Федерації як правонаступника СРСР, який окупував Литву.