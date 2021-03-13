Сейшельські острови відкриються для іноземців вже 25 березня. Приймати туристів будуть без обов'язкових карантину і вакцинації проти коронавірусу.

Про це пише Insider.

Туристам потрібно буде тільки надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений протягом 72 годин до прибуття, а потім вони зможуть вільно переміщатися по острову.

Влада Сейшельських островів говорить, що це рішення було прийнято на тлі успіху кампанії вакцинації. Минулого тижня президент Вавел Рамкалаван заявив, що до середині березня Сейшельські острови планують вакцинувати 70% свого 100-тисячного населення.

Він наголосив, що острівна держава, таким чином, досягне “колективного імунітету”, коли достатня кількість людей в співтоваристві – зазвичай від 50% до 90% – набувають імунітету до заразної хвороби, що знижує ймовірність її поширення.

Як і багато інших країн, що залежать від туризму, економіка Сейшельських островів сильно постраждала від пандемії. За даними міністерства фінансів, через зниження числа туристів в 2020 році на 70% доходи від туризму впали на 61% в порівнянні з попереднім роком.