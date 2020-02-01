Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Я відкликаю свій голос!”, – заява абсолютно абсурдна з позиції права, та інколи буває важливо просто констатувати факт. Так, ми маємо в новітній історії приклади “заяв про відкликання підпису/голосу”, – хоча б заява Філарета про “відкликання підпису на документі Помісного Собору щодо ліквідації УПЦ КП”, – йдеться в повідомленні.

Макеєв зазначив, що з позицій права – це абсурдно. При цьому, він зізнався, що на президентських виборах голосував за Зеленського.

“Голосування – це своєрідний публічний ненормативний акт, який вичерпує свою дію фактом виконання: проголосував – і отримай на певний термін ту владу, яку заслуговуєш. Так, я голосував за Зеленського, і входжу до тих сумнозвісних 73 % прихильників президента. З чемністю прийняв виклик: “Кожен з нас президент”. Так – віддав голос – відповідаєш. Можна багато говорити про те, чому віддав. Але , в ситуації що склалась, це буде з присмаком виправдовування”, – пояснив він.

Юрист додав, що з родиною щиро переглядав і передачі “Вечірнього кварталу”, і серіали “слуг народів” та “Сватів”. На його переконання, серіали не винні.

“Та нещодавно, просто різонуло, коли президент проголошує промову співчуття родинам загиблих в Ірані жертв авіатрощі, а вже за пару хвилин по тому, Зеленський грає в кварталі “придуркуватого президента” ( без зазначення на екрані, що це повтор передачі дворічної давнини): декілька секунд – просто шок. Я вже просто не переглядаю “Вечірній Квартал” – не може одночасно існувати і “пародія на президента”, і реальний поміркований президент найбільшої в Європі країни в одному образі. Це аналог історії “кондитера” з “сліпими трастами”. Тільки тут все очевидно: президент – за посадою, а за “роялті” від Кварталу – все ще “актор”. Час дорослішати”, – наголосив Макеєв.

“Я не можу просто “проковтнути” витвори “дебілів і профанів” ( не я ці терміни вигадав), на кшталт т.з. “Судової реформи”, яка, за моїми оцінками, радше “Судовий геноцид”, який остаточно унеможливлює доступ пересічних громадян до правосуддя, аля гебельсовські “Закони про пресу” – законопроєкти “Про медіа” та “Про дезінформацію”. Огидна навіть поява таких недолугих меседжів від влади у публічному просторі. Є багато про що говорити. І дякую кожному, як тому, хто долучає свій голос до захисту цивілізаційних та демократичних засад існування нашого суспільства, так і тим, хто навіть при владі здатний бодай підказати своїм “колегам” про безглуздість їх дій”, – додав він.

Макеєв наголосив, що наразі йдеться про майбутнє України.

“Вставити “одним розчерком пера” у закон “Про освіту” норму, за якою дітей , з особливими вадами здоров’я просто викидають на вулицю – це “злочин проти людяності”. Іншого визначення не підберу. Це – результат “турборежиму”. “Слуги”, не переймаючись тим, яка сволота вставила у прикінцеві положення цю блюзнірську норму, за якою санаторним школам не має майбутнього, перетворились у “палачів дітей”… З часів царя Ірода, подібних випадків було не багато…”, – зауважив він.

Він також закликав підписувати петицію на сайті Офісу президента “Про недопущення припинення набору до санаторних шкіл та зміну типу навчального закладу”.

З невідомих мені причин, Фейсбук заблокував покази цього матеріалу. Не знаю, що тут крамольного. ( крамол таки багато,… Опубликовано Валерием Макеевым Четверг, 30 января 2020 г.