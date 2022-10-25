Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ситуацію навколо тимчасово окупованого Херсона непростою. Він прокоментував щодо мінування греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомило Sky News.

В інтерв’ю секретар РНБО зазначив, що Україна не очікує самостійного відступу окупантів з обласного центру. Збройні сили України розуміють, як надалі може розвиватись ситуація.

“У них є свій план, який, я думаю, ми розуміємо”, – підкреслив Данілов.

Припускають, що Росія готується до битви, а не навпаки.

Олексій Данілов додав, що Каховська дамба замінована російською армією. Окупанти використали для цього “величезну кількість вибухівки”.

“Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням до Криму пропаде років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води”, – додав він.