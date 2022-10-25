Про це повідомило Sky News.
В інтерв’ю секретар РНБО зазначив, що Україна не очікує самостійного відступу окупантів з обласного центру. Збройні сили України розуміють, як надалі може розвиватись ситуація.
“У них є свій план, який, я думаю, ми розуміємо”, – підкреслив Данілов.
Припускають, що Росія готується до битви, а не навпаки.
Олексій Данілов додав, що Каховська дамба замінована російською армією. Окупанти використали для цього “величезну кількість вибухівки”.
“Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням до Криму пропаде років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води”, – додав він.
- Колаборант Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили “заступником голови Херсонської адміністрації”, поскаржився, що у Херсоні не всі згодні приймати оплату російськими рублями.
- У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Вони вивезли їх під час втечі з міста.
- За оцінками американської розвідки, у наступні шість тижнів, доки не погіршиться погода, українські військові можуть просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон. Однак Росію це не стримає.