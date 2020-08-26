Про це повідомили у пресслужбі РНБО.
У середу, 26 серпня, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов продемонстрував потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України послам Швеції та Фінляндії Тобіасу Тибергу та Пяйві Лайне.
Під час розмови з послами Данілов заявив, що у сучасному світі “кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть ніж ядерна зброя”.
Також він заявив, що саме зараз світ перебуває у стані біологічної війни.
“На сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ”, — сказав він.
Данілов наголосив на важливості об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.
- Раніше Данілов заявляв, що в майбутньому між країнами будуть кібернетичні війни та протистояння в космосі, тож до цього варто готуватися.
- Згодом космічне управління Великої Британії та космічне командування США звинуватили Росію в проведенні випробувань протисупутникової зброї.