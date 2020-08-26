Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про те, що світ переживає біологічну війну, та закликав держави об'єднати зусилля.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

У середу, 26 серпня, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов продемонстрував потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України послам Швеції та Фінляндії Тобіасу Тибергу та Пяйві Лайне.

Під час розмови з послами Данілов заявив, що у сучасному світі “кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть ніж ядерна зброя”.

Також він заявив, що саме зараз світ перебуває у стані біологічної війни.

“На сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ”, — сказав він.

Данілов наголосив на важливості об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.