Про це повідомив Олексій Данілов у Facebook.

Секретар РНБО згадав найбільш поширені терміни “орк”, “свинособака” і “русня”. Він закликав “занадто захоплюватися вживанням нових термінів”.

“Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: “рускій”, “росіянин”, “Росія” — вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав”, — додав Данілов.

За його словами, варто, щоб в український історичній пам’яті закарбувалося, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну. Зокрема, щоб українці не забули ніколи всю мерзоту російського “братства”.

“P.S. Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами. Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти”, — зазначив секретар РНБО.