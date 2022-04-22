Про це йдеться в інтерв’ю Данілова для видання “Українська правда”.

За його словами, провести масштабну евакуацію мирного населення до початку широкомасштабної війни було неможливо.

Зокрема через масштаби евакуації, які були б величезними, а також через нерозуміння того, звідки варто вивезти людей.

“Люди зараз кажуть: “Треба було евакуювати!”. Але послухайте, для цього треба було точно знати, що це буде саме тут. Скажіть, будь ласка, нам треба було евакуювати всю країну?”, – запитав Данілов.

Він додав, що за логікою тих, хто зараз говорить про своєчасну евакуацію, людей потрібно було вивезти з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Херсонщини, Миколаївщини.

“Люди, які про це зараз говорять, вони просто не розуміють всіх масштабів та не уявляють, в який спосіб це все працює”, – додав він.

Окрім цього, Данілов зауважив, що українська влада не могла навіть подумати, що росіяни будуть вчиняти такі звірства проти мирних громадян України.

Він також пригадав, що Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого о 3:40. Це відбулось на ділянці Мілове у Луганській області.

Секретар РНБО додав, що у той момент українська влада вважала, що РФ намагається окупувати нові території Донецької та Луганської областей, проте через 1 годину 20 хвилин стало зрозуміло – ворог почав широкомасштабне вторгнення.

“Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте… запам’яталося… Каже: “Ну, що? Будемо боротися!””, – розповів Данілов.