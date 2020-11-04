Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов закликав суддів Конституційного суду піти у відставку та пригрозив їм відповідальністю.

Про це Данілов написав в Facebook.

За словами секретаря РНБО, КСУ своїм рішенням від 27 жовтня “посягнув на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні” та здійснив “спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни”.

Данілов наголосив, що голова суду Олександр Тупицький може понести за це кримінальну відповідальність.

“Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому (голова КСУ, – ред) не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді”, – заявив Данілов.

Данілов закликав суддів КСУ “зберегти залишки совісті” та подати у відставку.

Водночас він виступив на підтримку законопроєкта президента Володимира Зеленського щодо припинення повноважень суддів КСУ.

“У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ”, – написав він.

На засіданні Верховної Ради 3 листопада народні депутати звернулися зі спільною заявою до суддів Конституційного суду України, які ухвалили скандальне рішення щодо е-декларування. Депутати вимагають від них піти у відставку самостійно.

Раніше президент Володимир Зеленський через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції подав до парламенту законопроєкт, яким пропонується звільнити суддів КСУ. Спікер парламенту Дмитро Разумков подав альтернативний законопроєкт.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.