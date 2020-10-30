Секретар РНБО вважає Росію причетною до останніх дій КСУ

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна“.
“Ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. Повірте, пройде час, все стане на свої місця, і стане ясно, хто за цим стоїть. Те, що у цьому приймає — є велика вірогідність — участь країна-агресор… У мене сумнівів майже немає”, — сказав він.
Данілов також додав, що дії Конституційного суду могли не бути пов’язані з певними вказівками, але, на його думку, мали місце певні консультації.
Раніше Данілов заявляв, що рішення КСУ є свідченням існування певного “плану проти української державності”.
Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування
27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.
Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.
Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців
На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.
28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.
Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.
Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.
В Євросоюзі вважають скандальне рішення КСУ підставою для призупинення “безвізу”. Проте у Кабміні запевняють, що загроз немає.
Політолог Віктор Таран у статті для #Букв розповів про можливі наслідки такого рішення КСУ.
30 жовтня в Конституційному суді України пояснили, що декларування доходів осіб, які здійснюють публічну владу, є вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.
Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Також його було викликано на допит, але він повідомив, що не прийде.