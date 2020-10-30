Секретар РНБО вважає Росію причетною до останніх дій КСУ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що до рішення КСУ щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК може бути причетна Російська Федерація.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна“.

“Ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. Повірте, пройде час, все стане на свої місця, і стане ясно, хто за цим стоїть. Те, що у цьому приймає — є велика вірогідність — участь країна-агресор… У мене сумнівів майже немає”, — сказав він.

Данілов також додав, що дії Конституційного суду могли не бути пов’язані з певними вказівками, але, на його думку, мали місце певні консультації.

Раніше Данілов заявляв, що рішення КСУ є свідченням існування певного “плану проти української державності”.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців

На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.