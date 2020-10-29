Секретар РНБО заявив про загрозу національній безпеці України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України“, – йдеться в повідомленні.
При цьому, Данілов не уточнив, про які рішення і органи державної влади йдеться.
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