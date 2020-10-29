Секретар РНБО заявив про загрозу національній безпеці України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України“, – йдеться в повідомленні.

При цьому, Данілов не уточнив, про які рішення і органи державної влади йдеться.