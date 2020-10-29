Covid-19 Україна

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Секретар РНБО заявив про загрозу національній безпеці України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Четвер, 29 жовтня 2020, 11:19

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України“, – йдеться в повідомленні.

При цьому, Данілов не уточнив, про які рішення і органи державної влади йдеться.

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Теги: декларація про доходи, декларація про доходи, Конституційний суд України, неправдиве декларування, РНБО, КСУ

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