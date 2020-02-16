Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов відправився до Ірану для розслідування катастрофи літака МАУ Boeing 737-800 8 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Олексій Данілов в Ірані вшанував пам’ять українців, які загинули 8 січня ц.р. в авіакатастрофі літака Boeing-737-800 української компанії “Міжнародні авіалінії України”. Данілов разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком поклали квіти на місті трагедії українського літака”, – йдеться в повідомленні.

Робочий візит Олексія Данилова в Іран триватиме до 17 лютого, він прибув на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані. Метою візиту називають обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.