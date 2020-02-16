Про це повідомляє пресслужба РНБО.
“Олексій Данілов в Ірані вшанував пам’ять українців, які загинули 8 січня ц.р. в авіакатастрофі літака Boeing-737-800 української компанії “Міжнародні авіалінії України”. Данілов разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком поклали квіти на місті трагедії українського літака”, – йдеться в повідомленні.
Робочий візит Олексія Данилова в Іран триватиме до 17 лютого, він прибув на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані. Метою візиту називають обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.
- 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.