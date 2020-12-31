Про це повідомляє видання Washington Post.

Зазначається, що американського лідера будуть охороняти агенти, які забезпечували його безпеку, коли він був віцепрезидентом.

Джерела видання повідомляють, що зміни ініціювали соратники Байдена. Вони побоюються, що деякі нинішні агенти охорони політично пов’язані з чинним президентом Дональдом Трампом. Це може поставити під сумнів безпеку американського лідера.

Один з колишніх очільників Секретної служби розповів, що зміни у складі агентів є доволі передбачуваними та виправданими. Байдену буде зручніше працювати поруч з людьми, які вже його охороняли.