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Секретні дані Пентагону: Росії вистачить фінансів ще на один рік війни – WP

За даними секретних документів Пентагону, які нещодавно опинилися у вільному доступі в соціальних мережах, російська влада зможе фінансувати війну в Україні лише рік, навіть в умовах подальшого посилення і санкцій від Євросоюзу.

Четвер, 27 квітня 2023, 19:31
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Про це інформує The Washington Post.

Згідно з інформацією американської розвідки, російські капіталісти демонструють стурбованість економічною ситуацією Росії та запровадженими санкціями.

Як повідомляється, попри те, що деякі представники “російської економічної еліти” насправді не підтримують Путіна у його війні проти України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи перестануть підтримувати очільника Кремля.

Невдоволення російських магнатів пояснюється тим, що Кремль вирішив покривати стрімко зростаючі через війну витрати бюджету шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого “суверенного фонду добробуту”. Водночас бізнес шукає способи адаптуватися до санкцій. Як приклад, власники бізнесів шукають нові шляхи імпорту товарів.

На сторінках оприлюднених документах Пентагону йдеться про те, що майже у всіх громадян Росії викликає занепокоєння наростаючий дефіцит іноземної валюти в банках. Крім того, вони побоюються, що Захід почне запроваджувати вторинні санкції проти китайських компаній, які нині найбільш активно торгують з Росією.

ДОВІДКОВО. У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон розпочав розслідування витоку документів.

За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.

Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.

Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.

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