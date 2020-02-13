Прем’єр-міністр Олексій Гончарук не просто брав участь у масовці мітингів, а був їх організатором, а в студії програми на Інтері часто опинявся, бо зустрічався з дівчиною з того каналу.

Про це Буквам розповів знайомий Гончарука, який попросив не називати його ім’я, після того як в мережу виклали ролики, що робив прем’єр 8 років тому.

«Він у масовці сидів, бо зустрічався з дівчиною журналісткою q часто її забирав (після ефіру)», – розповів співрозмовник. Утім на деяких він виступав й експертом.



Інформацію, що Гончарук бував на програмі експертом, підтвердила Буквам і співробітниця продакшену, що готував програму Пальчевського.

“Ми не саджали в перший ряд масовку, Гончарук там сидів як експерт”, – розповіла вона.

Щодо участі в мітингах, то у 2012 році Гончарук очолював ВГО «Асоціація постраждалих інвесторів» і був організатором таких заходів.

«На той момент була велика кількість постраждалих інвесторів від державної програми молодіжного кредитування. Люди фактично продавали свої квартири й брали іпотеки по державній програмі (30/70 і так далі) в залежності від кількості людей в сім’ї. І вони жорстоко тоді попали на гроші, а «Асоціація» надавала безкоштовну юридичну допомогу цим людям», – розповів співрозмовник.

ВГО «Асоціація постраждалих інвесторів» на той час отримувала гроші від міжнародного фонду «Відродження». Докази досі є на сайті фонду.

Сюжет 5-го каналу датований 5 червня 2012. Того дня «Асоціація» проводила «Марш парасольок» на захист ошуканих інвесторів.

На сайті «Асоціації постраждалих інвесторів» досі висить анонс цього заходу.

Слід також відзначити, що в той час Гончарук розглядався як кандидат від Об’єднаної опозиції на Чернігівщині, і тими днями проходив співбесіди в Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка. Втім через злив інформації ЗМІ від балотування відмовилися.

У 2014 Гончарук очолив список «Сили людей», а у 2015 – Офіс реформ, створений при Кабміні Яценюка.

Відставки Олексія Гончарука серед іншого домагається олігарх Ігор Колмойський. Також цю ідею підтримують в ОПЗЖ. У січні були опубліковані записи розмов Гончарука з представниками Нацбанку щодо курсу гривні, де він говорить, що не є фахівцем в економіці, а в президента в голові туман.