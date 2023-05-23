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Секс на зупинці громадського транспорту: суд Львова оштрафував хлопця на 51 гривню

У Льові неповнолітнього хлопця, який займався сексом з дівчиною на тролейбусній зупинці, оштрафували на 51 гривню. Раніше суд виніс усне покарання дівчині.

Вівторок, 23 травня 2023, 10:42
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Джерело: ZAXID.NET

Декілька тижнів тому Франківський районний суд Львова засудив 18-річну дівчину за секс на тролейбусній зупинці.  Вирок суду викликав резонанс у ЗМІ, оскільки до відповідальності притягнули лише дівчину.

“Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності,” – мовилось у постанові суду.

Водночас трохи згодом у суді пояснили, притягнути до відповідальності хлопця не змогли, оскільки він не з’явився на судовому засіданні.

У суді додали, що мають матеріал справи про притягнення до відповідальності чоловіка за статею про дрібне хуліганство. Однак винести рішення станом на 10 травня суд не зміг, оскільки винуватець не прийшов на засідання.

23 травня стало відомо, що Франківський районний суд Львова все ж таки розглянув справу хлопця попри те, що він знову пропустив засідання. Відсутність обвинуваченого не завадила судді оштрафувати його на 51 гривню.

З оприлюдненої постанови суду відомо, що юнак якого судили – неповнолітній. Хлопець пізно ввечері 25 лютого займався сексом із 18-річною львів’янкою на тролейбусній зупинці на вул. Кульпарківській, 123.

“Будучи оголеним нижче пояса вступив у контакт (статеві зносини) з громадянкою чим порушив громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності”, – йдеться в оприлюдненій постанові суду.

З постанови суду також стало відомо, що під час статевого акту пару помітили поліціянти. Тож на засіданні суддя врахував відеодокази надані патрульними з місця події.

“Дослідивши представлені адміністративні матеріали, а саме протокол про адміністративне правопорушення, відеозапис з нагрудних камер працівників поліції, на якому зафіксовано подію, вважаю, що наявні ознаки адміністративного правопорушення”, – зазначається у постанові.

Тож суддя Франківського суду Юрій Ванівський оштрафував хлопця на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору.

  • Українська активістка та фем-блогерка, відома в інфопросторі як Жданя, у своєму Інстаграмі  поділилась історією дівчини, яка звернулась до неї з проханням висвітлити проблему віктімблеймінгу серед викладачів Львівського медичного фахового коледжу “Монада”.
Теги: Львів, секс у громадському місці, суд, штраф

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