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Секс на зупинці громадського транспорту: у львівському суді пояснили, чому до відповідальності притягнули лише дівчину

Нещодавно у ЗМІ опублікували рішення львівського суду, який покарав дівчину за секс на зупинці громадського транспорту. Водночас чоловіка, з яким відбувся статевий зв'язок, до відповідальності не притягнули. Після розголосу у суді пояснили чому чоловік уникнув покарання.

Четвер, 11 травня 2023, 14:15
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Про це йдеться у відповіді суду на запит Громадського.

Як зазначили у Франківському районному суді Львова, де розглядали справу, чоловіка до відповідальності не притягнули, оскільки він не з’явився на судовому засіданні.

У суді додали, що мають матеріал справи про притягнення до відповідальності чоловіка за статею про дрібне хуліганство. Однак винести рішення станом на 10 травня суд не зміг, оскільки винуватець не прийшов на засідання.

Наступне засідання заплановане на 19 травня.

ДОВІДКА: 9 травня у ЗМІ повідомили, що у Львові 18-річну дівчину засудили за секс у громадському місці, а саме на тролейбусній зупинці.

У матеріалах справи мовиться, що увечері 25 лютого на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківська дівчина займалась сексом із хлопцем.

Водночас у документі йдеться про те, що розпусні дії вчинила лише дівчина.

“Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності,” – йдеться у постанові суду.

Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав львів’янку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.

  • Українська активістка та фем-блогерка, відома в інфопросторі як Жданя, у своєму Інстаграмі  поділилась історією дівчини, яка звернулась до неї з проханням висвітлити проблему віктімблеймінгу серед викладачів Львівського медичного фахового коледжу “Монада”.
Теги: Львів, секс у громадському місці, суд

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