Британські зірки різних реаліті-шоу, а також Instagram-інфлюенсери розповіли про те, що нерідко отримують непристойні пропозиції щодо сексу за гроші від незнайомих чоловіків.

Про це пише ВВС.

Про те, хто і скільки пропонував їм за секс з незнайомцем, зірки розповіли в ефірі програми Вікторії Дербішир на ВВС.

За словами знаменитих дівчат, серед активних Instagram-користувачів тема секс-пропозицій не обговорюється. Або вони їх приймають і самі соромляться цього, або це їх не стосується.

Історія Тайн-Лексі Кларсон

“Це елітна проституція. Страшно припустити скільком красивим дівчатам в Instagram приходять подібні непристойні пропозиції”, – сказала Тайн-Лексі Кларсон, відома участю в британському реаліті-шоу “Острів любові”.

Коли дівчині було 19 років, їй надійшла перша подібна пропозиція. За 26 тисяч доларів дівчину запрошували повечеряти з незнайомим чоловіком.

Друга пропозиція була вже після зйомок в реаліті. На електронну пошту вона отримала лист, в якому їй пропонували полетіти в Дубаї і провести там п’ять ночей за 65 тисяч доларів. При цьому, їй не можна було обговорювати деталі того, чим вона, можливо, буде займатися в ОАЕ. Якби Кларсон погодилася, то зобов’язана була б підписати договір про нерозголошення.

Дівчина стверджує, що відмовилася від такої пропозиції.

За її словами, інші популярні дівчата, які, наприклад, беруть безкоштовно речі від популярних дорогих брендів, можуть бути більш уразливими для подібного роду пропозицій.

“Для когось це великі гроші, це суми, які можуть змінити все життя”, – додала вона.

Історія Роузі Вільямс

Учасниця третього сезону реаліті “Острова кохання” Роузі Вільямс розповіла, що їй пропонували 130 тисяч доларів на рік і оплату витрат на одяг і дорогі сумки за те, щоб стати супутницею чоловіка в Дубаї.

Дівчина показала повідомлення, в якому чоловік, який представлявся жителем Дубая, робив їй якусь пропозицію. У повідомленні було сказано, що чоловік пропонує “важливу угоду”. Такими словами непристойні пропозиції називали досить часто.

За словами Вільямс, вона ніколи не відчувала спокуси погодитися, скільки б грошей їй не пропонували.

Анонімна історія Ізабель

Також до редакції надійшов анонімний лист нібито від учасниці реаліті по імені Ізабель. За її словами, після участі в реаліті, їй почали надходити непристойні повідомлення від старшого на 10 років чоловіка. Поки реакції не було, чоловік дарував дівчині дорогі дизайнерські сумки.

“У нього був фетиш – фінансове домінування. Він отримував сексуальне збудження від того, що витрачав сотні фунтів на сумки для мене”, – пояснила Ізабель.

Згодом дівчина почала з ним спілкуватися. Вони листувалися півтора року і домовилися про особисту зустріч. Під час вечері, дівчина розповіла своєму співрозмовнику, що у неї є борг в розмірі 6,5 тисячі доларів.

Той запропонував заплатити в два рази більше за секс на одну ніч.

“Я відчувала, що мене принизили, наді мною поглумилися, і одночасно злилася на себе”, – розповіла вона, пояснивши, що погодилася на таку пропозицію.

Але все ж дівчина вважає, що такий секс – це не проституція, а певний формат відносин, орієнтований на взаємну вигоду.

Агент Роб Купер, що працює зі знаменитостями, розповів, що подібні пропозиції надходять і відомим чоловікам.

“Крутий інфлюенсер або зірка реаліті-шоу отримує подібні пропозиції щодня”, – переконаний Купер.

Представник компанії Facebook, якій належить Instagram, заявив, що пропозиції щодо сексу за гроші суперечать правилам соцмережі, і користувачі, неодноразово порушуючі їх, блокуються.