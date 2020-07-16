Президент України Володимир Зеленський заявив, що переможець праймеріз у мери Києва від "Слуги народу" народний депутат Ірина Верещук симпатичніша за учасника праймеріз нардепа Олександра Дубінського.

Про це Зеленський заявив під час оголошення переможця праймеріз.

“Я дійсно підтримав рішення партії “Слуга народу”, і я від себе симпатизую цьому вибору – Ірині Верещук. Тому у нас сьогодні ніхто не буде сперечатися в партії “Слуга народу”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в голови столиці.

“Сьогодні всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів), симпатичним кандидатом”, – заявив Зеленський.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко відразу ж попросив президента бути обережнішим з висловлюваннями про зовнішність Верещук.

“Чого? Що вона симпатичніша, ніж Дубінський? Це не сексизм, я говорю правду”, – відповів Зеленський на репліку Корнієнка, що президента можуть звинуватити в сексизмі.