Про це Зеленський заявив під час оголошення переможця праймеріз.
“Я дійсно підтримав рішення партії “Слуга народу”, і я від себе симпатизую цьому вибору – Ірині Верещук. Тому у нас сьогодні ніхто не буде сперечатися в партії “Слуга народу”, – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що на внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в голови столиці.
“Сьогодні всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів), симпатичним кандидатом”, – заявив Зеленський.
Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко відразу ж попросив президента бути обережнішим з висловлюваннями про зовнішність Верещук.
“Чого? Що вона симпатичніша, ніж Дубінський? Це не сексизм, я говорю правду”, – відповів Зеленський на репліку Корнієнка, що президента можуть звинуватити в сексизмі.
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