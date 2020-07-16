Про це Зеленський заявив під час оголошення переможця праймеріз.

“Я дійсно підтримав рішення партії “Слуга народу”, і я від себе симпатизую цьому вибору – Ірині Верещук. Тому у нас сьогодні ніхто не буде сперечатися в партії “Слуга народу”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в голови столиці.

“Сьогодні всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів), симпатичним кандидатом”, – заявив Зеленський.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко відразу ж попросив президента бути обережнішим з висловлюваннями про зовнішність Верещук.

“Чого? Що вона симпатичніша, ніж Дубінський? Це не сексизм, я говорю правду”, – відповів Зеленський на репліку Корнієнка, що президента можуть звинуватити в сексизмі.