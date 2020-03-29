Секвестр бюджету: Кабмін скоротить витрати на спорт і кіно через коронавірус

Кабінет Міністрів України пропонує частково скоротити витрати на культуру і спорт в рамках секвестру державного бюджету через коронавірус.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

Уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив витрати на діяльність Державного агентства з питань кіно. Глава Кабміну пообіцяв, що після стабілізації ситуації показники знову переглянуть.

“Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського інституту книги. А також – збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн гривень). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд гривень)” , – розповів Шмигаль.

Крім того, оскільки через пандемію коронавірусу більшість спортивних змагань були скасовані або перенесені, Уряд запропонував скоротити витрати на спорт.

Також будуть скасовані витрати на участь в “Євробаченні” та Олімпійських іграх.