Секвестр бюджету: Кабмін скоротить витрати на спорт і кіно через коронавірус

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.
Уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив витрати на діяльність Державного агентства з питань кіно. Глава Кабміну пообіцяв, що після стабілізації ситуації показники знову переглянуть.
“Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського інституту книги. А також – збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн гривень). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд гривень)” , – розповів Шмигаль.
Крім того, оскільки через пандемію коронавірусу більшість спортивних змагань були скасовані або перенесені, Уряд запропонував скоротити витрати на спорт.
Також будуть скасовані витрати на участь в “Євробаченні” та Олімпійських іграх.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що в Україні можлива економічна криза, яка “буде наслідком світової”, і до неї потрібно готуватися. Криза може виникнути на тлі спалаху коронавірусу.
Шмигаль також повідомив про проведення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні фінансової підтримки.
ДОВІДКА. Секвестр – скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету. Обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.
- Напередодні стало відомо, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури та кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Майже половина українських компаній через введення карантинних заходів через пандемію COVID-19 втратили істотну частину своїх доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом у 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.