Covid-19 Україна

оновлено 03.29.2020 о 20:01

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Секвестр бюджету: Кабмін скоротить витрати на спорт і кіно через коронавірус

Кабінет Міністрів України пропонує частково скоротити витрати на культуру і спорт в рамках секвестру державного бюджету через коронавірус.

Неділя, 29 березня 2020, 18:46

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

Уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив витрати на діяльність Державного агентства з питань кіно. Глава Кабміну пообіцяв, що після стабілізації ситуації показники знову переглянуть.

“Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського інституту книги. А також – збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн гривень). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд гривень)” , – розповів Шмигаль.

Крім того, оскільки через пандемію коронавірусу більшість спортивних змагань були скасовані або перенесені, Уряд запропонував скоротити витрати на спорт.

Також будуть скасовані витрати на участь в “Євробаченні” та Олімпійських іграх.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що в Україні можлива економічна криза, яка “буде наслідком світової”, і до неї потрібно готуватися. Криза може виникнути на тлі спалаху коронавірусу.

Шмигаль також повідомив про проведення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні фінансової підтримки.

ДОВІДКА. Секвестр – скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету. Обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.

Теги: Денис Шмыгаль, секвестр, держбюджет2020, Кабмін

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