Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.
Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.
Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.
Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.
Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.
Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.
“Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов’язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину”, – зазначено в постанові.
При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.
Але правоохоронці зобов’язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, товони складуть адмінпротокол.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.