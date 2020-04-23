Кабінет міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.

Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.

Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.

Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.

Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.

“Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов’язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину”, – зазначено в постанові.

При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.

Але правоохоронці зобов’язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, товони складуть адмінпротокол.