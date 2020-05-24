Село на Закарпатті закрили на карантин через спалах COVID-19

У Закарпатській області через спалах коронавірусу на карантин закрили село Ворочово в Перечинському районі.

Про це повідомили у Закарпатській ОДА.

“У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні комісії із ліквідації надзвичайної ситуації ухвалили рішення про встановлення карантинної зони та облаштування контрольно-пропускного пункту на в’їзді та виїзді з села Ворочево.

Село знаходиться в передмісті райцентру Перечин, тому тим жителям села, які працюють в установах охорони здоров’я, закладах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

Також запланована дезінфекція в житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, а також доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

Крім того, головному управлінню Національної поліції у Закарпатській області доручено забезпечити контроль за режимом самоізоляції та карантинними заходами на території Перечинської об’єднаної територіальної громади.