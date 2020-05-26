Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз'єднати обидві країни.

Свою заяву вони оприлюднили на сайті Атлантичної ради.

У зверненні послів відзначається, що за останні три десятиліття Сполучені Штати і Україна розвинули масштабні і міцні відносини, які служать інтересам обох країн – “країн, які поділяють цінності демократії, волі і людської свободи”.

“Успіх України як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, вкоріненою в європейські інститути, відповідає інтересам Сполучених Штатів, полягає в зміцненні стабільності та безпеки в Європі. Двосторонні відносини між нашими країнами давно користуються широкою двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, як в Конгресі, так і на рівні президентів від обох Республіканської і Демократичної партій. Наші відносини також спираються на підтримку широкого спектру українського політикуму”, – йдеться в заяві.

Посли відзначають, що протягом багатьох років вони працювали над розвитком і зміцненням американо-українського стратегічного партнерства, створеного в 1996 році.

“Саме тому нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів в 2020 році. Ці наміри просувають лукавий і токсичний сенс, який не ґрунтується на реаліях американо-українських відносин, але має на меті послабити співробітництво між Сполученими Штатами та Україною і внести розкол між нашими країнами. Це не служить інтересам жодної з наших країн”, – йдеться в зверненні.

“Строго засуджуємо такі дії, якими хочуть розділити наші країни, і закликаємо офіційні особи в обох державах разом запобігти крокам, які тільки завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної”, – відзначають посли США в Україні.

Заяву підписали сім з дев’яти колишніх послів США в Україні: Роман Попадюк, Стівен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Вільям Тейлор, Джон Теффт та Марі Йованович.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.