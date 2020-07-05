Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У неділю в другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв’яж біля села Лукb Самбірського району.
При цьому існує загроза прориву дамби і затоплення окремих прирічкових населених пунктів, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.
Раніше рятувальники попередили, що у Львівській області через сильні дощі очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.
Синоптики оголосили штормове попередження.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що паводки в західних областях України можуть спричинити спалахи інфекційних захворювань.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.
- Паводок на Закарпатті вже завдав збитків інфраструктурі орієнтовною вартістю 125 мільйонів гривень.