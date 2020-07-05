У Львівській області через прорив дамби може затопити сім населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У неділю в другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв’яж біля села Лукb Самбірського району.

При цьому існує загроза прориву дамби і затоплення окремих прирічкових населених пунктів, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.

Раніше рятувальники попередили, що у Львівській області через сильні дощі очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.

Синоптики оголосили штормове попередження.