За минулу добу, 19 квітня, сім областей не надали інформацію про тестуваннях українців на коронавірус COVID-19.

Про це на брифінгу заявил голова МОЗ України Максим Степанов.

За його словами, за попередню добу проведено лише 1988 досліджень методом ПЛР.

“Така низьке кількість тестів пояснюється тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою, зменшилася, по-друге, за минулу добу сім областей не подали жодної інформації з тестування українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області”, – сказав він.

За словами Степанова, такі речі не допустимі і в зв’язку з цим міністр дав відповідне доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшко розібратися в причинах такої ситуації.

“Після уже будемо робити висновки”, – сказав Максим Степаанов.