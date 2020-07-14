Станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (60,54%).

Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,19) і Чернігівська (20,46) області.

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,24%), Закарпатська (14,19%), Рівненська (11,43%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (50,95%) і Одеська (10,21%) області.