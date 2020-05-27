Ще сім областей в Україні не відповідають критеріям, які дозволили б пом'якшувати карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що до послаблення карантину ще не готові Волинська, Закарпатська, Донецька, Львівська, Луганська, Чернівецька та Рівненська області.

При цьому неготовність цих семи областей перейти на наступний етап пом’якшення карантину пояснюється високою інцидентністю підтверджених випадків коронавірусу, а також великою завантаженістю лікарняних ліжок в медичних установах.

Крім того, в даних семи областях також фіксується низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.