Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Уточнюється, що до послаблення карантину ще не готові Волинська, Закарпатська, Донецька, Львівська, Луганська, Чернівецька та Рівненська області.
При цьому неготовність цих семи областей перейти на наступний етап пом’якшення карантину пояснюється високою інцидентністю підтверджених випадків коронавірусу, а також великою завантаженістю лікарняних ліжок в медичних установах.
Крім того, в даних семи областях також фіксується низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.
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Станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21 тисячу 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 321 випадок захворювання – за останню добу.