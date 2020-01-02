Відповідне звернення оприлюднила в Facebook адвокат потерпілих Євгенія Закревська.

Його ініціювали ГО “Родина Героїв “Небесної Сотні” і ГО “Адвокатська дорадча група”.

Звернення адресоване генеральному прокурору Руслану Рябошапці, його заступникам Віктору Трепаку, Віктору Чумаку і Гюндузу Мамедову, а також Комісії з відбору керівного складу органів прокуратури.

“На додаток до звільнення обвинувачених, ми при розгляді клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення. Прокурорів, які належним чином представляли обвинувачення у справі всі ці роки – Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова та інші групи, які не ходили до суду, але також здійснювали важливу роботу з підготовки до судових засідань, збору доказів і т.д., викинули зі справи і замінили маріонетковими прокурорами”, – наголосила Закревська.

Вона уточнила, що 2 січня відбудуться співбесіди “на затвердження на адмінпосадах “нових-старих” прокурорів”. У зв’язку з цим і було ініційовано звернення.

Варто відзначити, що Трепак є головою комісії, яка буде затверджувати прокурорів на посадах, а Чумак – її секретарем.

“27-го і 28-го грудня відбулося так зване судове засідання з розгляду апеляційних скарг обвинувачених у розстрілах наших рідних на запобіжний захід. А насправді спектакль, який імітував судовий процес зі звільнення обвинувачених Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського для обміну… Очевидно, що для досягнення мети – звільнення обвинувачених і знищення найважливішої кримінальної справи в новітній історії України, було необхідно замінити склад групи прокурорів, котрі належним чином представляли державне обвинувачення в цьому кримінальному провадженні всі п’ять років і відмовилися виконувати незаконні вказівки генерального прокурора зі зміни запобіжного заходу обвинуваченим, щодо яких достовірно встановлено ризики втечі”, – наголошується в тексті звернення.

У ньому також вказується, що рішенням глави ГПУ повний склад групи прокурорів був замінений на новий – Олександра Шевеленка, Сергія Куцого і Дениса Суботіна. Останні підтримали зміну запобіжного заходу п’яти екс- “беркутівцям” з арешту на особисте зобов’язання, що дозволило включити їх у процес обміну утримуваними особами.

“Згідно з інформацією в ЗМІ, 2.01.2020 відбудуться співбесіди по затвердженню на адміністративні посади як прокурорів з минулої групи прокурорів (яких виключено зі справи), так і прокурорів нової групи прокурорів. Ми маємо обґрунтовані побоювання, що повністю законна і обґрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова , Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки генерального прокурора стане підставою для переслідування зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва ГПУ, яке є одночасно і членами комісії… Такою помстою може бути – незатвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності і т.д.”, – зазначають родичі Героїв Небесної Сотні в своєму зверненні.

У зв’язку з цим вони вимагають від комісії з відбору керівного складу органів прокуратури:

1) Затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова (виключених раніше з процесу).

2) Не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами в 2013 – 2014 роках.

Також родичі загиблих активістів Майдану вимагають повернути попередній склад прокурорів у справі про розстріли і виключити з процесу нову групу прокурорів.