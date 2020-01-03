Відповідний пост Дубинський опублікував в фейсбук.
Як повідомлялося раніше, перед Новим роком отримав в подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю на понад 2,5 млн грн, а також придбав ще один — Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.
Після того, як інформацію про це підхопили засоби масової інформації, нардеп Дубінський опублікував гнівний пост, в якому заявив, що користувався подарованими мамою автомобілями і раніше, а тепер просто оформив їх на себе.
“Підтверджую для тупих і одіозних цю інформацію: дані автомобілі постійно знаходяться в моєму користуванні, і тому зручніше оформити їх на себе для виконання норм закону про обов’язкове декларування”, — написав нардеп.
Також Дубінський, не упустивши можливості образити українських журналістів, повідомив, що його сім’я має намір продати частину автомобілів, які їм належать, а частину виручених коштів віддати на благодійність.
“При цьому хочу виконати й частина роботи тупих та одіозних видань, і повідомити про долю всіх інших автомобілів моєї сім’ї, багато з яких мають історичну цінність. Вони будуть продані на відкритому аукціоні одним лотом, орієнтовно, до кінця лютого-березня 2020. 20% вирученої від продажу машин, серед яких дуже рідкісні моделі Mercedes-Benz AMG, будуть відправлені на благодійність. Нагадаю, зараз я в повному обсязі перераховую гроші від продажу 1 автомобіля (Subaru Impreza WRX STI) хворим на онкологію дітям. Інформація про це також знаходиться в моїй декларації”, — підсумував Дубінський.
- Раніше журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.
- “Слуга народу” Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігус в “заказуху” у відповідь на розслідування про його 24 квартирах, 70 сотках землі, 2 будинках і 17 автомобілях.
- Відомо, що редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня стану сім’ї Дубінського.