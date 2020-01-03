Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що його сім'я має намір продати частину своїх автомобілів та віддати гроші на благодійність.

Відповідний пост Дубинський опублікував в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, перед Новим роком отримав в подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю на понад 2,5 млн грн, а також придбав ще один — Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.

Після того, як інформацію про це підхопили засоби масової інформації, нардеп Дубінський опублікував гнівний пост, в якому заявив, що користувався подарованими мамою автомобілями і раніше, а тепер просто оформив їх на себе.

“Підтверджую для тупих і одіозних цю інформацію: дані автомобілі постійно знаходяться в моєму користуванні, і тому зручніше оформити їх на себе для виконання норм закону про обов’язкове декларування”, — написав нардеп.

Також Дубінський, не упустивши можливості образити українських журналістів, повідомив, що його сім’я має намір продати частину автомобілів, які їм належать, а частину виручених коштів віддати на благодійність.

“При цьому хочу виконати й частина роботи тупих та одіозних видань, і повідомити про долю всіх інших автомобілів моєї сім’ї, багато з яких мають історичну цінність. Вони будуть продані на відкритому аукціоні одним лотом, орієнтовно, до кінця лютого-березня 2020. 20% вирученої від продажу машин, серед яких дуже рідкісні моделі Mercedes-Benz AMG, будуть відправлені на благодійність. Нагадаю, зараз я в повному обсязі перераховую гроші від продажу 1 автомобіля (Subaru Impreza WRX STI) хворим на онкологію дітям. Інформація про це також знаходиться в моїй декларації”, — підсумував Дубінський.