Про це в Instagram повідомив актор Орландо Блум, який грає в проєкті одну з головних ролей, повідомляє Vanity Fair.
“Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в Штати, принаймні, я повертаюся додому в Штати. Здається, це дійсно божевілля, насправді все це корона, але роби правильно і будь в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього поганого хлопця “, – написав актор.
Він пояснив, що ніхто з режисерів не відчував себе хворим, але це було зроблено в якості запобіжного заходу.
Коли відновляться зйомки поки невідомо.
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