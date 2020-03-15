Зйомки продовження серіалу "Карнівал Роу", які проходили в Празі, зупинили через коронавірус, а знімальну групу відправили на карантин.

Про це в Instagram повідомив актор Орландо Блум, який грає в проєкті одну з головних ролей, повідомляє Vanity Fair.

“Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в Штати, принаймні, я повертаюся додому в Штати. Здається, це дійсно божевілля, насправді все це корона, але роби правильно і будь в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього поганого хлопця “, – написав актор.

Він пояснив, що ніхто з режисерів не відчував себе хворим, але це було зроблено в якості запобіжного заходу.

Коли відновляться зйомки поки невідомо.

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