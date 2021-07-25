Верхня палата парламенту (Сенат) Франції послабила обмеження щодо санітарного пропуску для відвідування громадських місць на тлі масових протестів.

Про це повідомляють французькі видання Le Monde та Le Figaro.

Як відомо, санітарний пропуск почав діяти у Франції з 21 липня. Цей документ містить інформацію про вакцинацію, або результати тестування на коронавірус. Такий пропуск потрібний для відвідування культурних заходів, концертів, вистав та інших подій за участю 50 людей.

Французька влада планувала, що з серпня санітарний пропуск буде потрібний усім людям від 12 років для відвідування ресторанів, магазинів тощо.

Передбачалося, що пропуск буде необхідний для нетермінового відвідування лікарні чи будинків для людей літнього віку, а також поїздок на міжміському транспорті.

У ніч на неділю, 25 липня, французькі сенатори схвалили законопроєкт про пропуски, але з поправками. Документ підтримали 199 сенаторів, проти – 123.

Відтак, санітарні пропуски будуть необхідні лише для дорослих. Також ухвалили поправку, яка дозволяє відвідувати супермаркети та літні тераси закладів харчування без пропуску.

Нові правила запрацюють з 15 вересня.

Питання скасування обов’язкової вакцинації медичних працівників сенатори не розглядали. Медики, які не вакцинуються до 15 вересня, можуть втратити роботу.

Законопроєкт із поправками має ухвалити Національна асамблея Франції. Депутати та сенатори, за даними ЗМІ, мають узгодити остаточний текст законопроєкту сьогодні, 25 липня.

Протести у Франції

24 липня у Франції відбувся протест противників коронавірусних обмежень, який переріс в сутички активістів з представниками правоохоронних органів.

Протестувальники в Парижі кидали в поліціянтів петарди. В результаті сутичок є постраждалі.

У відповідь поліціянти використовували водомети, кийки та сльозогінний газ.

Аби стримати поліціянтів, на деяких вулицях активісти почали будувати барикади.

Аналогічні акції відбулися у французьких містах на минулих вихідних. За даними МВС Франції, в них брали участь 114 тисяч осіб. В Парижі – 18 тисяч осіб.

Президент Еммануель Макрон оголосив про плани запустити COVID-перепустки на початку цього місяця, а також про обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня.

Але багатьом французам плани Макрона здалися неоднозначними. В ході протестів проти них у Франції на цьому тижні демонстранти розгромили два центри вакцинації.