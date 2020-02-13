Сенат підтримав резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу проводити будь-які військові дії проти Ірану без попереднього узгодження з конгресменами.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У четвер, 13 лютого, Сенат США підтримав резолюцію, що обмежує можливості президента Дональда Трампа використовувати військову силу проти Ірану, не погоджуючи свої дії з Конгресом. За відповідне рішення проголосував 51 член Сенату, 44 висловилися проти.

Як повідомляє газета The Epoch Times, серед тих, хто проголосував на підтримку ініційованої демократами резолюції було 8 членів Республіканської партії. Проте, оскільки рішення не було підтримано 67 та більше сенаторами, Трамп має право накласти вето. Так він вчинив в 2019 році.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.