У середу, 21 квітня, члени комісії Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалили резолюцію, у якій висловили солідарність з Україною на тлі стягування військ РФ до українського кордону.

Про це у Facebook повідомив український посол Андрій Дещиця, який брав участь у засіданні.

“Взяв участь у засіданні Комітету закордонних справах і з питань ЄС Сенату Республіки Польща, у ході якого ухвалено Заяву щодо агресивних дій РФ проти України. Дякую польським парламентарям за незмінну підтримку незалежності й територіальної цілісності України”, – повідомив посол.

У Сенаті зазначили, що цим документом Польща засуджує агресивні дії Росії проти України, а також наголошує на небезпечному збільшенні російської військової техніки й посиленій активності ВМФ РФ в Чорному морі.

“У цій резолюції комісія підтвердила своє глибоке переконання в тому, що український народ має повне право на самовизначення, включаючи вибір стратегічної орієнтації та союзів. Вона також закликала владу Російської Федерації зупинити подальшу ескалацію напруженості та дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, а також попросила лідерів держав-членів НАТО розпочати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Комісія вирішила, що лише жорстка позиція країн, приєднаних до Європейського Союзу та НАТО, може запобігти військовій ескалації та війні” – йдеться у резолюції.

Також комісія висловила свою повагу “героїчному народові України, який відстояв свою незалежність, і закликала людей доброї волі підтримати українських патріотів у захисті суверенітету своєї Батьківщини”.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.