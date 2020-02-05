Відповідне рішення сенатори ухвалили під час фінального засідання у справі щодо імпічменту Трампа.

Сенаторам пропонувалося відповістити на запитання “Чи винен Трамп?”. “Не винен” відповіли 52 сенатора, “винен” — 48. Для того, щоб визнати Трампа винним було необхідно не менше 67 голосів.

Єдиним республіканцем, який проголосував проти Трампа, був сенатор Мітт Ромні. Він — перший сенатор в історії США, який проголосував за засудження президента від тієї ж партії в процесі імпічменту.

Як відомо, приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.

21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Йому пред’явлені дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на пост в листопаді 2020 року. Мається на увазі, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдена, щоб прибрати свого конкурента на виборах.