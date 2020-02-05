Трансляцію засідання Сенату ведуть американські телеканали Fox News, NBC News, CNN.

Це засідання — заключне у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тобто, сьогодні сенатори поставлять крапку в цій справі.

Для того, щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів. Як відомо, у республіканців 53 законодавця в Сенаті, у демократів — 47 сенаторів.

Ще 23 січня 45 сенаторів, що представляють Республіканську партію, повідомляли, що готові підтримати президента Дональда Трампа в процесі імпічменту.