Трансляцію засідання Сенату ведуть американські телеканали Fox News, NBC News, CNN.
Це засідання — заключне у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тобто, сьогодні сенатори поставлять крапку в цій справі.
Для того, щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів. Як відомо, у республіканців 53 законодавця в Сенаті, у демократів — 47 сенаторів.
Ще 23 січня 45 сенаторів, що представляють Республіканську партію, повідомляли, що готові підтримати президента Дональда Трампа в процесі імпічменту.
Як відомо, приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Йому пред’явлені дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на пост в листопаді 2020 року. Мається на увазі, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдена, щоб прибрати свого конкурента на виборах.
- 29 січня в Сенаті завершився останній день подання позиції захисту президента США Дональда Трампа. Адвокати просять відхилити звинувачення та виправдати Трампа.
- Напередодні засідання в Сенаті рейтинг президента США Дональда Трампа є найвищим з моменту його вступу на посаду та становить 49%.