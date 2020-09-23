Комітет закордонних справ Сенату Конгресу США рекомендував палаті повного складу затвердити кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

На сайті комітету транслювали засідання.

Для остаточного затвердження Дейтона, як наступний крок в процедурі, його кандидатура тепер буде розглянута повним складом верхньої палати американського законодавчого органу. Більшість там мають члени Республіканської партії.

Як відбувається процедура затвердження

Після слухань комітет проголосував “за” кандидата на посаду посла США в Україні та відправив рекомендацію в Сенат. Минулі слухання показали, що серед сенаторів у Дейтона є підтримка.

Залишився ще один етап – рекомендацію Сенату передадуть на підпис президенту. З огляду на те, що Дональд Трамп особисто запропонував кандидатуру Дейтона, відповідне розпорядження він може підписати досить швидко.

Але на сьогоднішній день невідомо – коли саме відбудеться голосування в Сенаті.

Кіт Дейтон – генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.