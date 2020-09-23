На сайті комітету транслювали засідання.
Для остаточного затвердження Дейтона, як наступний крок в процедурі, його кандидатура тепер буде розглянута повним складом верхньої палати американського законодавчого органу. Більшість там мають члени Республіканської партії.
Як відбувається процедура затвердження
Після слухань комітет проголосував “за” кандидата на посаду посла США в Україні та відправив рекомендацію в Сенат. Минулі слухання показали, що серед сенаторів у Дейтона є підтримка.
Залишився ще один етап – рекомендацію Сенату передадуть на підпис президенту. З огляду на те, що Дональд Трамп особисто запропонував кандидатуру Дейтона, відповідне розпорядження він може підписати досить швидко.
Але на сьогоднішній день невідомо – коли саме відбудеться голосування в Сенаті.
Кіт Дейтон – генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.
- У гурдні 2019 року стало відомо, що Вільям Тейлор має залишити посаду тимчасового повіреного у справах Сполучених штатів Америки в Україні. Його місце тимчасово зайняла Крістіна Квін.
- При цьому раніше американські ЗМІ повідомляли, що на пост посла претендують генерал-лейтенант у відставці і виконуючий обов’язки помічника держсекретаря.