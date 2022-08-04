3 серпня Сенат Сполучених Штатів більшістю голосів підтримав договір, який збільшить кількість країн-членів Північноатлантичного Альянсу, шляхом приєднання до нього Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Під час глосування у Сенаті США були присутні посли Швеції та Фінляндії. З 96 американських сенаторів 95 проголосували за. Єдиним сенатором, який висловився проти членства шведів та фінів у НАТО став республіканець від Штату Міссурі Джош Хоулі.

Така кількість голосів значно перевищила дві третини Сенату, необхідні для схвалення договору. Це, фактично одностайне голосування, також продемонструвало прагнення обидвох американських партій посилити військовий альянс на тлі агресії Кремля щодо Швеції та Фінляндії, якщо вони приєднаються до НАТО.

Вражаючим є те, що договір підтримали більшість республіканців, адже колишній президент США Дональд Трамп ставився до Альянсу зневажливо. Чимало законодавців підтримували “філософію” Трампа про те, що “Америка передусім” і США варто уникати альянсів.

Однак лідер меншості у Сенаті Мітч МакКоннелл, республіканець із Кентуккі, нещодавно поставив собі за мету протистояти таким настроям у своїй партії.

В останні місяці, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, МакКоннелл зробив висновок, що варто рішуче та публічно згуртувати підтримку сильної військової присутності за кордоном.

У травні він відвідав Україну, Швецію та Фінляндію. Ці візити він пізніше назвав спробою показати світу, що погляди Трампа на військову допомогу та альянси не мають впливу на республіканців і не керують політикою Сполучених Штатів.

Він також доводив колегам-республіканцям, що “ще більш тісна співпраця” з двома країнами допоможе Сполученим Штатам протистояти Китаю – ще один аргумент, на який посилаються республіканці, стверджуючи, що США необхідно перемістити свої оборонні ресурси з Європи в бік Азії.

“Їх вступ зробить НАТО сильнішою, а Америку — більш безпечною. Якщо хтось із сенаторів знайде виправданий привід проголосувати проти, я бажаю їм удачі”, — сказав МакКоннелл, виступаючи в Сенаті в середу.

Додамо, що для того, аби шведи та фіни стали членами Альянсу потрібно щоб їх підтримали всі 30 діючих членів НАТО. На даний час підтримку висловили 22 із них.