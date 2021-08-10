Як повідомляє CNN, ухвалений 10 серпня “Закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця” (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA – ред.) передбачає, що протягом 5 років з федерального бюджету США буде виділено 550 мільярдів доларів, які інвестують у такий спосіб:

110 мільярдів на будівництво доріг, мостів та “масштабні проєкти”;

66 мільярдів на вантажні та пасажирські залізничні перевезення;

65 мільярдів на відновлення електромереж;

65 мільярдів на розширення мережі широкосмугового доступу до інтернету;

39 мільярдів на модернізацію та розширення систем комунікацій;

7.5 мільярда на створення загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів;

55 мільярдів на розвиток інфраструктури водопостачання (з яких 15 мільярдів спрямують на заміну системи свинцевих труб).

Для фінансування витрат залучать кошти, які залишились невикористаними у фонді боротьби з COVID-19, зокрема, ті, які раніше планували витратити на виплати допомоги через вимушене безробіття, компенсації працівникам авіаліній тощо. Також очікується, що додаткові кошти будуть отримані в результаті інвестицій в інфраструктуру, внаслідок зміни податкових правил щодо операцій з криптовалютою тощо.

Президент США, з чиєї ініціативи законопроєкт внесено на розгляд Конгресу, раніше заявляв, що для фінансування витрат не передбачається підвищення податків для осіб, чий річний дохід не перевищує 400 тисяч доларів, збільшення податку на пальне та запровадження збору за користування електромобілями. Водночас первісний проєкт Байдена передбачав інвестиції у майже вдвічі більшому розмірі – до 2.25 трильйона доларів США. Цей проєкт був розкритикований представниками Республіканської партії, зокрема й через те, що в рамках проєкту передбачалися інвестиції у сферу догляду за американцями похилого віку та навчання робітників, які, за словами критиків, не стосуються розвитку інфраструктури.

Прийняття цього законопроєкту вже привітала Камала Гарріс:

“Цей день є історичним для США. Демократи та Республіканці в Сенаті об’єднались, щоб прийняти двопартійну угоду щодо інфраструктури. Це забезпечить людей добре оплачуваною роботою, розширить широкосмуговий доступ (до інтернету – ред.) для кожної спільноти, забезпечить заміну свинцевих (водогінних – ред.) труб, створить мережу шкільних електроавтобусів тощо” – зазначила віцепрезидентка.

Для остаточного прийняття законопроєкт повинна розглянути Палата представників Конгресу США, очікується, що це відбудеться не раніше, ніж восени. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вже заявила, що там не розглядатимуть двопартійний законопроєкт, доки демократи в Сенаті не приймуть розширену версію законопроєкту, без участі голосів республіканців, в рамках процедури узгодження бюджету.