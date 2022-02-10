Члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни. Такі обмежувальні заходи займатимуть перше місце в списку дій, спрямованих проти режиму Володимира Путіна, навіть до вторгнення в Україну.

Про це повідомляє американська медіакомпанія Politico.

Частина сенаторів хоче додати положення про санкції щодо кібератак в загальний законопроєкт.

Якщо і вводити санкції до вторгнення, вони будуть пов’язані з кібератаками РФ в Україні”, — наголосив сенатор Кріс Мерфі від Демократичної партії та член комітету Сенату із закордонних справ.

Зокрема інформацію про обговорення таких кроків підтвердив глава комітету із закордонних справ та демократ Роберт Менендес та його заступник Джим Ріш від Республіканської партії. Наразі вони працюють над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, які будуть введені, у разі вторгнення РФ в Україну.

Демократи та у Білому дому вважають необхідним введення заходів після того, як російські військові перетнуть український кордон. Водночас республіканці підтримують обмеження ще до вторгнення Росії. Таким чином документ має бути компромісом між різними точками зору на стримування російської агресії.

Також до законопроєкту можуть долучити фінансову допомогу. Однак поки що у Сенаті не впевнені щодо її необхідності.