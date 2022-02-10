Про це повідомляє американська медіакомпанія Politico.
Частина сенаторів хоче додати положення про санкції щодо кібератак в загальний законопроєкт.
Якщо і вводити санкції до вторгнення, вони будуть пов’язані з кібератаками РФ в Україні”, — наголосив сенатор Кріс Мерфі від Демократичної партії та член комітету Сенату із закордонних справ.
Зокрема інформацію про обговорення таких кроків підтвердив глава комітету із закордонних справ та демократ Роберт Менендес та його заступник Джим Ріш від Республіканської партії. Наразі вони працюють над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, які будуть введені, у разі вторгнення РФ в Україну.
Демократи та у Білому дому вважають необхідним введення заходів після того, як російські військові перетнуть український кордон. Водночас республіканці підтримують обмеження ще до вторгнення Росії. Таким чином документ має бути компромісом між різними точками зору на стримування російської агресії.
Також до законопроєкту можуть долучити фінансову допомогу. Однак поки що у Сенаті не впевнені щодо її необхідності.
Знадобилися б роки, перш ніж їхня [України] критична інфраструктура стала б менш вразливою до кібератак, які, ймовірно, планує Росія”, — зауважив республіканець Марко Рубіо.
- Також вчора в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- Відомо, що Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено заявив, що Іспанія долучиться до санкцій Європейського Союзу (ЄС) у випадку нового нападу Росії на Україну. Проте їх не вводитимуть превентивно, оскільки санкції розробили як застереження.
- Водночас Європейський центральний банк попередив про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнити свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.