Трансляцію засідання ведуть ряд американських ЗМІ, в тому числі — телеканал CBS News и Washington Post.

Під час сьогоднішнього засідання Сенат має прийняти резолюцію, яка встановлює порядок та правила проведення слухань у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Як будуть проходити судові процеси в Сенаті, вирішують дві особи: Мітч Макконнелл, лідер Сенату від республіканців, і його колега-демократ Чак Шумер.

Макконнелл хоче швидкого судового розгляду та виправдання для Трампа — він запропонував дати кожній стороні 24 години протягом двох днів для вступних заяв. І він хоче, щоб було проведено голосування про те, чи слід взагалі приймати будь-які докази проти Трампа.

Шумер впевнений, що Макконнелл намагається перешкоджати оприлюдненню будь-яких доказів.

За інформацією телеканалу CNN, Сенат збирається прийняти резолюцію лідера більшості Мітча Макконнелла з рядом правок, запропонованих Чаком Шумером.

Таким чином, на сьогоднішньому засіданні Макконнелл представить свою резолюцію. Після цього буде двогодинне обговорення резолюції. Потім Шумер зможе запропонувати поправки до тексту резолюції, кожна з яких буде виноситися на обговорення й голосування. Тільки після цього Сенат зможе проголосувати за основний текст резолюції.

“Тривалість сьогоднішнього дня буде продиктована кількістю поправок, запропонованих Шумером. Водночас його команда не знає, скільки це буде, Шумер сказав, що у нього є “ряд поправок”, — зазначили журналісти CNN.