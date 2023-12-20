Про це заявили лідери обох партій у Сенаті, передає Reuters.
«Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета — зробити щось, як тільки ми повернемося [з канікул]», — сказав журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
Республіканець Джон Тун також заявив, що угоди не вдасться досягнути раніше січня: «Демократи довели час до того моменту, коли домогтися суттєвої угоди про безпеку кордону до Різдва неможливо».
У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів «досягають обнадійливого прогресу», але «залишаються складні питання».