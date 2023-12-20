Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США до початку наступного року, попри те, що перемовник від Демократичної та Республіканської партій продовжують свою роботу

Про це заявили лідери обох партій у Сенаті, передає Reuters.

«Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета — зробити щось, як тільки ми повернемося [з канікул]», — сказав журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Республіканець Джон Тун також заявив, що угоди не вдасться досягнути раніше січня: «Демократи довели час до того моменту, коли домогтися суттєвої угоди про безпеку кордону до Різдва неможливо».

У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів «досягають обнадійливого прогресу», але «залишаються складні питання».