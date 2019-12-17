Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік у 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сенат у вівторок, 17 грудня, більшістю голосів підтримав схвалення оборонного бюджету. “За” проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти.

Уточнюється, що загалом на оборону в США планують виділити суму в 738 мільярдів доларів.

Проєктом передбачається виділення для України 300 мільйонів доларів, серед яких в тому числі і допомога на будівництво берегових крилатих і протикорабельних ракет.

Також у проєкті передбачено запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь в російському енергетичному проєкті “Північний потік – 2”.

Після прийняття Сенатом документ буде скеровано на підпис президенту США Дональдові Трампу.

Відзначається, що Сенат США контролюється Республіканською партією. Раніше орган проголосував за при пинення дебатів щодо Закону про національну оборону.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.