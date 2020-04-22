Про це повідомляє Reuters.
Цей пакет економічної допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу і $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.
Ще $75 мільярдів буде виділено лікарням.
На тестування громадян виділять $25 мільярдів.
Тепер виділення фінансової допомоги повинна схвалити Палата представників.
В цілому, Конгрес уже виділив майже $3 трильйони для підтримки економіки.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.