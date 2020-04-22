Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для підтримки економіки країни в умовах боротьби з епідемією коронавірусу. Гроші спрямують малому бізнесу і лікарням.

Про це повідомляє Reuters.

Цей пакет економічної допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу і $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.

Ще $75 мільярдів буде виділено лікарням.

На тестування громадян виділять $25 мільярдів.

Тепер виділення фінансової допомоги повинна схвалити Палата представників.

В цілому, Конгрес уже виділив майже $3 трильйони для підтримки економіки.