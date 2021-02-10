У понеділок, 9 лютого, після 4 годин дебатів сенатори провели голосування з метою підтвердження конституційності процедури імпічменту вже колишнього президента Дональда Трампа. Для ухвалення рішення була необхідна проста більшість голосів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як відомо, 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”.

25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату, і лише тепер розпочався її розгляд. На початку засідання було затверджено порядок проведення розгляду.

В кінці засідання відбулося голосування з метою підтвердження конституційності процесу. Його визнали конституційним 56 сенаторів зі 100 (50 демократів і 6 республіканців: Білл Кессіді, Сюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сасс, Пет Тумі).

Згадані республіканці вирішили підтримати демократів наперекір закликам деяких колег припинити розгляд.

Що ще відбувалося на засіданні?

Протягом 4 годин дебатів сторона захисту Трампа і менеджери з імпічменту Палати представників мали можливість коротко викласти свої позиції.

Член палати представників Джеймі Раскін з Мериленду, головний менеджер з імпічменту, почав свою презентацію відеороликом, що показує кадри захоплення поліціянтів та грабежу в Капітолії. Відео було об’єднано з промовою колишнього президента Трампа 6 січня напередодні заворушень, а саме з фрагментами, де була видна реакція натовпу на його заклики прямувати до Капітолія.

13-хвилинне відео завершилося видаленим дописом Трампа в Twitter за 6 січня, в якому йшлося, що його “священна впевнена перемога на виборах була безцеремонно і злобно зірвана”.

“Якщо це не є злочином, що тягне за собою імпічмент, то такого і не існує”, — заявив Раскін.

Своєю чергою команда адвокатів Трампа стверджувала, що сам процес імпічменту є неконституційним, і що їхній клієнт не підбурював заколотників, а його промова про вибори була захищена Першою поправкою до Конституції США.

Повірений Трампа Брюс Кастор висловив побоювання, що другий процес з імпічменту за 13 місяців спровокує нові імпічменти. Зокрема, він безпідставно припустив, що імпічменту міг би бути підданий колишній генеральний прокурор адміністрації Обами Ерік Холдер.

Після того як Кастор поступився місцем адвокату Трампа Девіду Шоен, тон команди захисту різко змінився. Адвокат заявив, що демократи використовують імпічмент, щоб перешкодити Трампу знову балотуватися на посади.

Що буде далі?

Протягом найближчих двох днів менеджерам по імпічменту і адвокатам Трампа буде надано до 16 годин на виклад аргументів. Першими виступають менеджери Палати представників.