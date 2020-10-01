У Сенаті Конгресу США прийняли рішення про продовження фінансування уряду до 11 грудня, з метою запобігання можливого "шатдауну" через президентські вибори.

Про це повідомляє Reuters.

За прийняття тимчасового бюджету проголосували 84 сенатори, проти – 10 (республіканці).

Більшість голосів за тимчасовий бюджет віддали члени Республіканської партії, які контролюють Сенат. Таким чином, вони показали і підтвердили свій намір уникнути “шатдауну”.

У США фінансовий рік закінчується 30 вересня, а голосування відбулося 29 вересня.

Тимчасовий бюджет буде діяти в разі, коли в країні немає прийнятого основного, щоб не сталася зупинка роботи уряду. Також, фінансування важливе для безперервної роботи національних парків, космічних програм, безпеки аеропортів і кордонів, військових операцій, системи охорони здоров’я.

Рішення ще має підписати президент США Дональд Трамп.

Востаннє “шатдаун” був в грудні 2018 року – тоді через “шатдаун” держслужбовці пішли у вимушену відпустку на 35 днів.