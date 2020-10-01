Про це повідомляє Reuters.
За прийняття тимчасового бюджету проголосували 84 сенатори, проти – 10 (республіканці).
Більшість голосів за тимчасовий бюджет віддали члени Республіканської партії, які контролюють Сенат. Таким чином, вони показали і підтвердили свій намір уникнути “шатдауну”.
У США фінансовий рік закінчується 30 вересня, а голосування відбулося 29 вересня.
Тимчасовий бюджет буде діяти в разі, коли в країні немає прийнятого основного, щоб не сталася зупинка роботи уряду. Також, фінансування важливе для безперервної роботи національних парків, космічних програм, безпеки аеропортів і кордонів, військових операцій, системи охорони здоров’я.
Рішення ще має підписати президент США Дональд Трамп.
Востаннє “шатдаун” був в грудні 2018 року – тоді через “шатдаун” держслужбовці пішли у вимушену відпустку на 35 днів.
- 25 січня Трамп погодився припинити 35-денний шатдаун, який виявився найтривалішим в історії США, без отримання $ 5,7 млрд, які він зажадав від Конгресу за прикордонну стіну з Мексикою. Федеральні відомства США тимчасово відновлять своє функціонування – до 15 лютого.
- 29 січня в Конгресі США по бюджету (СВО) заявляли, що збиток для економіки країни від часткової зупинки роботи федеральних установ ( “шатдаун”) в грудні-січні склав близько 11 млрд доларів.