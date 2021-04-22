Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Законопроєкт було прийнято з результатом 94 “за” та 1 “проти”. Негативно проголосував представник Республіканської партії від штату Міссурі Джош Хоулі.
Норма законопроєкту передбачає, що департаменти юстиції, охорони здоров’я та соціальних служб повинні випустити своєрідний посібник з обізнаності щодо злочинів на ґрунті ненависті під час пандемії коронавірусу. Аналогічні інформативні матеріали потрібно буде створювати та транслювати в онлайн-форматі.
Якщо законопроєкт підтримають в Палаті представників, то його передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.
Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер сказав після голосування, що підтримка законопроєкту – свідчення того, що “Сенат може працювати разом над розв’язанням важливих питань”.
Законодавці, які запропонували проєкт голосування, продовжують тиснути на президента Байдена, аби він призначив більше громадян з азійським корінням на керівні посади в країні. Вже було два таких призначення.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації та пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азійського походження.