Сенат США ухвалив рішення нагородити Золотою медаллю Конгресу поліціянта Юджина Гудмана, який захищав Капітолій під час штурму прибічниками колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Золота медаль Конгресу є однією з найвищих цивільних нагород.

За рішення присудити нагороду поліціянтові сенатори проголосували в п’ятницю, 12 лютого, одностайно.

Гудман самотужки протистояв натовпу прибічників Трампа в будівлі Конгресу США під час подій 6 січня.

Особливою заслугою поліціянта є те, що він зумів відволікти агресивно налаштованих людей на себе і відвести якнайдалі від входу до палати Сенату, де в той момент ще перебували члени Конгресу.

Крім того, Гудман встиг вчасно завернути назад сенатора Мітта Ромні, який під час евакуації помилково пішов коридором назустріч прибічникам Трампа.

“Тут, на цьому судовому процесі (з імпічменту Трампа, – ред.), ми побачили нове відео, потужне відео, яке демонструє спокій в умовах тиску, хоробрість при виконанні обов’язків, передбачливість в умовах хаосу та готовність зробити себе ціллю розлюченого натовпу, щоб інші могли опинитися в безпеці”, – заявив лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.

“Якби не швидка реакція і хоробрість офіцера Гудмана зокрема, люди в цій палаті можливо не вийшли б звідси неушкодженими”, – наголосив лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконнел.

Варто відзначити, що відеоматеріали, які підготувала команда імпічменту від демократів, свідчать, що в певні моменти натовп був зовсім поруч із членами Конгресу і віцепрезидентом США Майком Пенсом.

ДОВІДКА. Золота медаль Конгресу США – найвища цивільна нагорода, що присуджується від імені Конгресу США. Підставою для нагородження є видатні досягнення, які мають особливе значення для історії та культури Сполучених Штатів.

Медаль була заснована в 1776 році. Першим нагородженим Золотою медаллю був Джордж Вашингтон.